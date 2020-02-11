"الأمن العام" يحصد لقبين في ختام منافسات رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠

منافسات صعبة والمهارة حسمت التنافس .. وأمير المنطقة أشاد بأداء الفريق

يواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استحقاقاته في حصد الألقاب في مشاركاته في سباقات الرالي، بعد أن تمكن من تحقيق لقبين أُضيفا إلى ألقابه في ختام منافسات رالي حائل نيسان الدولي (٢٠٢٠) في فئتي (الكواد للدراجات النارية) و(T1L).

وعلى الرغم من صعوبة المنافسة في جميع مراحل السباق في تحدي النفود الكبير وتجاوز عدد المتسابقين (١٢٠) متسابقاً, إلا أن المشاركة كانت متميزة كسابقاتها، حيث واجه المتسابقون تضاريس متنوعة في المسارات وكثافةً في كثبانها الرملية أكدت صعوبة المنافسة ومهارة المتسابقين.

وأشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بفريق الأمن العام خلال تسليمه جائزة المركز الأول على فئة الدراجات النارية (كواد) وجائزة المركز الثاني على فئة السيارات (T1-L) لقاء ما يقدمه منسوبوه من جهود في التنظيم، علاوةً على مشاركة الأمن العام بفريقٍ محترف في السباق مما يؤكد ما يمتازون به من مهنية عالية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

من جهته، أكد قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن أول مشاركةٍ لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه كانت في رالي حائل نيسان الدولي 2019 وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق ألقاب محلية ودولية من خلال بطولة رالي المملكة وخلال مشاركته في بطولة سباق السرعات الدولي (دراق ريس) على حلبة البحرين الدولية.

ورفع جميع أعضاء الفريق التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على هذه الإنجازات وشكره لدعمه اللامحدود الذي يحظى به جميع الرياضيين منسوبي وزارة الداخلية، ومتابعة واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ بالفريق وتحفيزه المستمر لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة، وإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.

وأضاف التويجري؛ أن الجميع عاقدو العزم على المضي في رفع اسم المملكة وقطاع الأمن العام عالياً في المنافسات والمحافل المحلية والدولية وشعارهم وفاء لفداء شهداء الواجب.