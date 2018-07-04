ملك البحرين يشيد بموقف السعودية والإمارات والكويت لتعزيز الأوضاع المالية لبلاده

أكد وحدة المصير المشترك بين الأشقاء خلال استقباله سفراء الدول الثلاث

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والقائم بأعمال سفير دولة الكويت عبدالله الشطي.

وفي التفاصيل، أشاد العاهل البحريني خلال اللقاء بالموقف الداعم للأشقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوهاً بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.

وقال الملك حمد: "إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك".

وأكد على الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر أحد نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.