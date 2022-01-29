أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي

المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة

‬كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.

وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.

الأرصاد حالة الطقس ثلوج أمطار

2

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 03:28 PM

المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة

أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 4,584

‬كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.

وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد حالة الطقس ثلوج أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022