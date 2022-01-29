أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي

المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة

‬كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.

وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.