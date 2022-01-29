أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.
وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.
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المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.
وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.