"كراني": زائر قطبي يطرق أبواب المملكة فجر الأربعاء

خبير الأرصاد: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى

أكد خبير الطقس حسن كراني أن زائراً قطبياً جديداً يؤثر على المملكة فجر الأربعاء عبر الشمالية الغربية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ساد الدفء كل أجواء القطاع الغربي، كما كان متوقعاً، ومع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال، ويقترب من الوسطى.

وأضاف: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، وفجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي، وأقصى تعمّق للزائر الجديد الخميس.

خبير الطقس حسن كراني زائراً قطبياً يؤثر على المملكة

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27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 03:41 PM

خبير الأرصاد: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى

"كراني": زائر قطبي يطرق أبواب المملكة فجر الأربعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد خبير الطقس حسن كراني أن زائراً قطبياً جديداً يؤثر على المملكة فجر الأربعاء عبر الشمالية الغربية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ساد الدفء كل أجواء القطاع الغربي، كما كان متوقعاً، ومع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال، ويقترب من الوسطى.

وأضاف: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، وفجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي، وأقصى تعمّق للزائر الجديد الخميس.

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خبير الطقس حسن كراني زائراً قطبياً يؤثر على المملكة

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