تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.