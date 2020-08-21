





1

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، اليوم الجمعة، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.