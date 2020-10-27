مالي.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مشروع إكمال التعليم الأساسي

عيادات المركز تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري بالأردن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم إكمال التعليم الأساسي للأطفال في جمهورية مالي.



ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق الأطفال من الأسر المحتاجة والمتضررة بالمدارس والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم في منطقتي غاوو وباماكو، يستفيد منها 930 طفلاً.



وتأتي الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.



من ناحية أخرى، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.



وراجع العيادات أمس، 363 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 72 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 48 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 83 حالة جرى فحصهم وتقديم العلاج المناسب لهم، واستقبل قسم الطوارئ 25 مريضًا، وراجع عيادة الأسنان 16 حالة.



واستقبلت العيادة النسوية 53 مريضة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما تم عمل 70 تحليلاً لـ27 مستفيدًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 21 صورة أشعة لـ 15 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات للصيدلية 257 وصفة طبية.