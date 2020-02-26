ولي العهد يجتمع ويستعرض مجالات التعاون الاقتصادي مع الرئيس الموريتاني

بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خصوصًا في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد -الوزير المرافق-، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.

كما حضر من الجانب الموريتاني: وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، ووزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، ووزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، ووزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، ووزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي.