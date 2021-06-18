"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر"

يمكن للمستخدمين استعراضها وتقديمها موثقة للجهات المختصة

أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".

وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.



يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.