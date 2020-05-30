تزامنًا مع رفع منع التجول.. إغلاق وتغريم 16 منشأة بينبع لمخالفة الاحترازات

تكثيف للجولات الميدانية مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية وتأكيدًا لاستمرار المتابعة

أغلقت ‎بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفرق الرقابية بإدارة صحة البيئة؛ أربع منشأت، وأشعرت وغرمت 12 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة المواطن والمقيم؛ تزامنًا مع رفع منع التجول.



كما كثفت البلدية مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية، جولاتها الميدانية الرقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، مؤكدة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.



وأهابت البلدية بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ على الرقم (940) في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.