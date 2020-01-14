ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الطاقة

تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي يحضر ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذه المناسبة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة.