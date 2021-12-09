أخضر الناشئين يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا.. بثلاثية بمرمى العراق

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 بعد تغلبه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في مباراته الثانية ضمن دور المجموعات من البطولة التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.



تناوب على تسجيل ثلاثية الأخضر السعودي كل من: محمد هزازي، وفرحة الشمراني، ونواف البشري، بالدقائق "46 و71 و84" على التوالي، والتي أقيمت على ملعب نادي النهضة بالدمام لحساب المجموعة الأولى.



وبحسب نظام البطولة: يقام دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة الختامية.