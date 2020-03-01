"مشعل بن ماجد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة

تستمر 3 أيام يتخللها العديد من البرامج والمسابقات ومعرض مصاحب

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، الذي يصادف ١ مارس من كل عام تحت شعار "السلامة أولًا" بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة بالأندلس مول.

وفور وصول الأمير مشعل عزف السلام الملكي، ورحّب مجموعة من الأطفال بمقدمه لهذا الحفل، واطلع في جولة على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أدوات السلامة، والوسائل التوعوية وتفاعل الأطفال مع شعار الاحتفال.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن الأمير خالد الفيصل؛ مشيرًا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات؛ مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، وأهمية السلامة.

عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضًا مرئيًّا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تَسَلّم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، ومعرض مصاحب بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.