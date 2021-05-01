إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار

شهد إغلاقًا مؤقتًا اليوم وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تم إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار.

وشهد الطريق إغلاقًا مؤقتًا اليوم؛ وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه.

القوات الخاصة لأمن الطرق

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 06:42 PM

شهد إغلاقًا مؤقتًا اليوم وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه

إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تم إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار.

وشهد الطريق إغلاقًا مؤقتًا اليوم؛ وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه.

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القوات الخاصة لأمن الطرق

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