صندوق الاستثمارات يجدّد تحذيراته من منتحلي اسمه لطلب حوالات مالية

أكّد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

جدّد #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

صندوق الاستثمارات العامة

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22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 01:00 PM

أكّد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

صندوق الاستثمارات يجدّد تحذيراته من منتحلي اسمه لطلب حوالات مالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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جدّد #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

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صندوق الاستثمارات العامة

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