صندوق الاستثمارات يجدّد تحذيراته من منتحلي اسمه لطلب حوالات مالية

جدّد #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.صندوق الاستثمارات العامة
أكّد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن
جدّد #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.