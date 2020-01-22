فرنسا: عازمون على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً

"ماكرون" دعاها إلى تجنّب أي تصعيد عسكري

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وأنها عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبداً.

ودعا "ماكرون" إيران إلى تجنّب أي تصعيد عسكري في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "ماكرون" بهذه التصريحات في القدس المحتلة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس ريئوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.