"عقد تاريخي".. "إيرباص" تبيع 255 طائرة في يوم واحد

تبلغ قيمتها أكثر من 33 مليار دولار

وقّعت شركة إيرباص عقدًا وصفته بــ"التاريخي" لبيع 255 طائرة من طراز "ايه 321"، أحادية الممر، لأربع شركات تابعة لمجموعة "انديغو بارتنرز" الأميركية، في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، اليوم "الأحد".

وتبلغ قيمة الطلبية لصالح كل من "ويز إير" و"فرونتير إيرلاينز" و"فولاريس" و"جيت مسارت" أكثر من 33 مليار دولار، وفقًا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018 من قبل المصنّع الأوروبي العملاق؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وافتتح معرض دبي للطيران أبوابه اليوم، في أول تجمع واسع ينظم منذ جائحة "كوفيد-19" مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.