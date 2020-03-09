غرامات بربع مليون ريال تجاه أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب

أصدرتها لجنة الانضباط في 11 قرارًا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات على النحو التالي:

تغريم عبدالإله مؤمنة رئيس نادي الأهلي مبلغ عشرين ألف ريال بسبب دخوله أرض الملعب في مباراة فريقه أمام النصر.

تغريم ياسر محروس نائب رئيس نادي الأهلي مبلغ عشرين ألف ريال بسبب دخوله أرض الملعب في مباراة فريقه أمام النصر.

تغريم روي فيتوريا مدرب النصر مبلغ عشرين ألف ريال بسبب عدم ارتدائه للبطاقة التعريفية أثناء المباراة أمام الأهلي.

تغريم نور الدين مرابط لاعب فريق النصر عشرين ألف ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الأهلي.

تغريم نادي التعاون عشرة آلاف ريال بسبب رمي جماهيره عدد علبتي ماء تجاه اللاعبين في مباراة الفريق أمام الهلال.

تغريم خليف الهويشان الرئيس التنفيذي في نادي الشباب خمسين ألف ريال، وذلك نظير الإساءة الإعلامية تجاه النصر بحسب الشكوى التي قدمها نادي النصر، كما تم إلزامه بسداد رسوم الشكوى التي قدمها النصر والبالغة عشرة آلاف ريال.

تغريم فهد المفرج مشرف نادي الهلال عشرين ألف ريال نظير دخوله أرض الملعب في مباراة فريقه أمام التعاون.

تغريم سالم الدوسري لاعب فريق الهلال عشرين ألف ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام التعاون.

تغريم جارسيا مدرب فريق الشباب ثلاثين ألف ريال بسبب غيابه عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد.

تغريم فاروق بن مصطفى لاعب فريق الشباب عشرين ألف ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد.

تغريم محمد سالم لاعب فريق الشباب عشرين الف ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد.