"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي راجع بمقدار 1.06 دولار

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

2

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 02:39 PM

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي راجع بمقدار 1.06 دولار

"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 149

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021