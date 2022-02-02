"الحصيني": أجواء باردة بمعظم المناطق وتشتد هنا

قال: طريف وحائل تسجلان 1 مئوية فجراً

أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق ومدن المملكة تشهد اليوم أجواءً باردة تتحول إلى باردة جداً على المناطق الشمالية، والسماء صحوة بوجهٍ عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن منطقتَي مكة المكرّمة وجازان تشهدان أجواءً معتدلة، فيما سجلت طريف وحائل أقل درجات حرارة فجر اليوم 1 مئوية وسجّلت الرياض 9 مئوية وجازان 26 مئوية.

حالة الطقس الأرصاد

1

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 10:16 AM

قال: طريف وحائل تسجلان 1 مئوية فجراً

"الحصيني": أجواء باردة بمعظم المناطق وتشتد هنا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 670

أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق ومدن المملكة تشهد اليوم أجواءً باردة تتحول إلى باردة جداً على المناطق الشمالية، والسماء صحوة بوجهٍ عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن منطقتَي مكة المكرّمة وجازان تشهدان أجواءً معتدلة، فيما سجلت طريف وحائل أقل درجات حرارة فجر اليوم 1 مئوية وسجّلت الرياض 9 مئوية وجازان 26 مئوية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022