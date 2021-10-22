"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيس قبل مواجهة "النصر".. "فلادان": لا أخشى أي فريق

"مبولحي": علينا الظفر بنقاط النصر الثلاث بأي شكل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، تركز على الجانب الفني الذي سينتهجه في مواجهة النصر، فبعد الإحماء أجرى الفريق تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة.



وفي سياق متصل يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير عصر يوم غدٍ السبت على رديف استاد الأمير محمد بن فهد قبل المغادرة إلى العاصمة الرياض عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث سيقيم الفريق معسكره القصير في أحد فنادق العاصمة الرياض حتى موعد مواجهة النصر عند الساعة 6 من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك.



من جانبه أكد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش على أنه يعرف مستضيفهم فريق النصر جيداً، ويحترم كل الفرق إلا أنه لا يخشى من أي فريق كونه يمتلك لاعبين على مستوى احترافي عالٍ يعشقون النادي ولديهم الرغبة الكبيرة لتحقيق الانتصارات.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب فلادان، إلى جانب قائد الاتفاق الحارس الجزائري رايس مبولحي اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة فارس الدهناء مع نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.



وقال فلادان في بداية حديثه: "سعيد بالعودة إلى السعودية للمرة الثانية، ومن تجربتي السابقة أعرف بأن الدوري السعودي قوي وفيه لاعبون على درجة عالية من الجودة في عالم كرة القدم".



وأضاف "سعيد جداً أني أتولى تدريب فريق عريق مثل نادي الاتفاق، أعرفه جيداً وأعتقد في المستقبل سنصنع فريقاً على مستوى عال، ومؤمن تماماً بأننا سنحقق نتائج رائعة".



في المقابل شدد قائد الاتفاق الحارس الجزائري رايس مبولحي على أهمية تحقيق "فارس الدهناء" النقاط الثلاث أمام النصر، وذلك لاستعادة نغمة الفوز والتقدم في سلم الدوري.



وقال "مبولحي": "نرحب بالمدرب والجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن فلادان، ونشكر الطاقم الوطني السابق بقيادة خالد العطوي".



وأضاف "علينا الظفر بنقاط النصر الثلاث بأي شكل من الأشكال، ولابد من تطبيق تعليمات المدرب الجديد ونعطي كل ما لدينا على أرض الميدان".



وحول مستوى "مبولحي" ما بين المنتخب والاتفاق رد قائلاً: "لا نستطيع المقارنة بين مشاركتي مع المنتخب الجزائري ومع نادي الاتفاق تختلف طبيعة المشاركة بين المنتخبات والأندية، وخلال مسيرتي الكروية لم أتوقف عن العمل، ومن الممكن أن تقل جودة الحارس في بعض الأوقات وهذا أمر طبيعي، والأهم أننا نعمل للفريق وليس لفرد واحد".