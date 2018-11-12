طبيب بقبضة أمن الطرق.. والجاكيت الطبي يُخفي الحشيش والشبو المُخدر

ينتسب لأحد المستشفيات الحكومية.. وتم ضبطه وإحالته لمكافحة المخدرات بمكة

سقطَ طبيب سعودي في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة - السريع، بعد أن عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش، كذلك مادة "الشبو المُخدر" كانت مُخبأه في الجاكيت الطبي الذي كان يرتديه.

وتفصيلاً، قام رجال مركز الضبط الأمني بنقطة الشميسي باستيقاف الطبيب، بعد أن حددوا هويته، حيث ينتسب لأحد المستشفيات الحكومية؛ ويزاول أحد التخصصات الهامة، فيما تم إعداد محضر ضبط، وإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 08:15 PM

ينتسب لأحد المستشفيات الحكومية.. وتم ضبطه وإحالته لمكافحة المخدرات بمكة

طبيب بقبضة أمن الطرق.. والجاكيت الطبي يُخفي الحشيش والشبو المُخدر

فهد العتيبي

مكة المكرمة

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سقطَ طبيب سعودي في قبضة القوة الخاصة لأمن الطرق، والمُباشرين لعملهم في نقطة الشميسي على طريق جدة- مكة - السريع، بعد أن عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش، كذلك مادة "الشبو المُخدر" كانت مُخبأه في الجاكيت الطبي الذي كان يرتديه.

وتفصيلاً، قام رجال مركز الضبط الأمني بنقطة الشميسي باستيقاف الطبيب، بعد أن حددوا هويته، حيث ينتسب لأحد المستشفيات الحكومية؛ ويزاول أحد التخصصات الهامة، فيما تم إعداد محضر ضبط، وإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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