"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجداً في 7 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح 18 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 18حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام 1344مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد في كل من مناطق عسير وتبوك والجوف.

وذكرت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.