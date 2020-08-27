كورونا صباح الخميس.. 3 دول سجلت قفزات قياسية في معدلات الإصابة

بينهم الدولة الثالثة على العالم وأخرى تضربها أعلى إصابة يومية منذ بدء الجائحة

سجلت اليوم الخميس، ثلاث دول في قارتين مختلفتين، قفزات قياسية في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

* الهند أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس

ففي الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن البلاد سجلت يوم الخميس قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 75760 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليونًا مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد، حسب وكالة "رويترز".

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس؛ وفقًا لإحصاء "رويترز".

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023؛ ليصل مجملها إلى 60472.

* الأرجنتين تسجل أعلى زيادة يومية للإصابات

ومن آسيا إلى أمريكا الجنوبية؛ حيث قالت وزارة الصحة في الأرجنتين إنها سجلت يوم الأربعاء 10550 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية للإصابات؛ ليرتفع بذلك مجملها إلى 370188 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الأرجنتين لكبح انتشار العدوى بينما تسعى إلى تخفيف القيود لفتح اقتصادها المتضرر من الأزمة.

وتقول وكالة "رويترز": فرضت الدولة المنتجة للحبوب عزلًا عامًّا صارمًا في مارس ساعَدَ في البداية على إبطاء انتشار الفيروس؛ لكنها تلحق الآن بالبلدان الأشد تضررًا به في المنطقة، ومن بينها جارتها تشيلي التي تتراجع فيها حالات العدوى الجديدة.

وأصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة الجائحة العالمية؛ حيث توجد أعلى أعداد للإصابات والوفيات؛ بينما يوشك الاقتصاد في المنطقة على الانكماش بشدة هذا العام؛ مما يدفع ملايين الناس إلى الفقر.

وأظهر التقرير الذي يصدر ليلًا، أن هناك 276 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منذ مساء يوم الثلاثاء؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7839.

ومددت الحكومة القيود داخل العاصمة بوينس أيرس ومحيطها حتى نهاية أغسطس، ويوجد في تلك المنطقة أكبر عدد لحالات العدوى في الأرجنتين.

* كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل مارس

ونعود إلى آسيا؛ حيث قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس: إن كوريا الجنوبية رصدت 441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء؛ في أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل مارس عندما شهدت البلاد أول تفشٍّ كبير للفيروس؛ حسب وكالة "رويترز".

ونحو 434 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 18706 إصابات؛ فضلًا عن 313 حالة وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أمرت يوم الثلاثاء معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة، بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت؛ في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية: إن البلاد على شفا تفشٍّ عام، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.