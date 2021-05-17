بالفيديو.. مواطن يعايد زوجته بـ"مرسيدس" تشجيعًا لها على تخطي إصابتها بـ"خطأ طبي"

بعد معاناتها نفسيًّا نتيجة خطأ أحد المستشفيات تعرَّضت على أثره لإعاقة.. وقدَّم شكره لها

عايد حسن بن محمد عسيري زوجته عائشة الصعدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد معاناتها نفسيًّا نتيجة خطأ طبي بأحد المستشفيات، بسيارة من نوع "مرسيدس"؛ وذلك دعمًا وتشجيعًا لها على تخطي إصابتها العارضة، وتقديرًا لزوجته التي لم تقصر معه في حياته.

وقال لبرنامج "الراصد": "تعرضت زوجتي -وهي بنت خالتي- لخطأ طبي، حصل في أحد مستشفيات منطقة عسير، تعرضت على أثره لإعاقة".

وقدّم شكره لزوجته لمواقفها معه مختتمًا بالقول: "كل رجل يعجز عن الشكر والتقدير لزوجته؛ فلها مني الوفاء والحب".