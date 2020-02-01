محاكمة "ترامب".. إحباط رهان المعارضة على الشهود.. والبراءة في حكم المؤكد

التصويت الأخير على الاتهامات الأربعاء المقبل

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، برفض استدعاء الشهود وجمع أدلة جديدة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب؛ بهدف عزله؛ مما يمهّد الطريق أمام تبرئة ساحته هذا الأسبوع؛ بحسب ما أفادت به "رويترز" اليوم (السبت).

وبرفض 51 عضوًا استدعاء الشهود وموافقة 49 آخرين؛ يكون المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون؛ قد وضع نهاية لمسعى الديمقراطيين إلى سماع أقوال شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يعتقد أن لديه معرفة مباشرة بجهود "ترامب" في سبيل الضغط على أوكرانيا؛ للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس.

ووافق المجلس على جدول زمني لما تبقّى من المحاكمة، بما يدعو إلى تصويت أخير على اتهامات المساءلة الأربعاء المقبل الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

وبات في حكم المؤكد أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة "ترامب"؛ حيث يتطلب عزل الرئيس موافقة أغلبية الثلثين في المجلس، ولم يشر أي من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وعددهم 53 عضوًا، إلى أنه سيصوّت بإدانة الرئيس.

ووصف تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، المحاكمة بأنها "صورية".