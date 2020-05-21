عن بُعد.. "كيان للأيتام" تنظِّم محاضرة حول "الأمان النفسي للأطفال بالحجر المنزلي"

أكدت ضرورة اللعب مع الأبناء وإشراكهم في أمور تقوِّي مداركهم ومهاراتهم

نظَّمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء الأربعاء محاضرة عن بُعد بعنوان (الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي)، قدمتها نادية السيف عضو شرف الجمعية العلمية لرعاية الطفل والمحاضر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتفصيلاً، تهدف المحاضرة إلى تعريف مستفيدات الجمعية المتزوجات، والأُسر البديلة، بماهية الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي، وذلك بحضور سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من عضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية.

وتناولت "السيف" خلال المحاضرة عددًا من المحاور الهادفة، مثل: ضرورة اللعب مع الأبناء، ومحاورتهم، وإشراكهم في أمور كثيرة، تقوِّي مداركهم وتفكيرهم ومهاراتهم.. وتحدثت عن أهمية تواصل الأطفال مع أصدقائهم خلال فترة هذه الأزمة بإشراف الأم، واعتبار "أزمة كورونا منحة وليست محنة".

وأكدت ضرورة وجود القدوة في المنزل، ووجود نوع من المرح والألفة بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت. كما حثت المستفيدات على ضرورة وجود الأمان للطفل، وأن يشعر به باعتباره "تاج حاجات الطفل"، ومهمًّا جدًّا له من النواحي الذهنية والنفسية؛ فإذا انعدم الأمان أصاب الطفل القلق والأرق والأمراض النفسية.

وشددت على ضرورة احتضان الأبناء، وتقبيلهم مهما كانت أعمارهم، وضرورة التواصل البصري أثناء الحوار معهم، وتشجيعهم على تصرفاتهم الإيجابية، وزرع سلوكيات تربوية بهم منذ الطفولة، مثل ثقافة "الاعتذار والشكر والاستئذان والاحترام المتبادل".

وحثت المستفيدات على ضرورة القيام بهذه السلوكيات مع أبنائهن حتى يتعلمها الأبناء، وتنغرس في نفوسهم؛ باعتبار "الأم قدوة".

ودار نقاش هادف مع مستفيدات الجمعية، وتم عرض عدد من التجارب ومناقشتها، ووضع حلول مناسبة لها، ثم حثت الجميع على الدعاء للأبناء لأهميته في هذه الأيام المباركة.

وفي الختام شكرت رئيس مجلس الإدارة "السيف" على ما قدمته من محاور وأفكار، أفادت مستفيدات جمعية "كيان"، وتمنت أن يكون معها لقاءات أخرى مستقبلاً، كما تمنت لمستفيدات "كيان" كل التوفيق والسداد.