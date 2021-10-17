بالفيديو.. جماهير "نيوكاسل" تستقبل الرئيس الجديد للنادي "الرميان" بالهتافات والتصفيق

خلال حضوره مباراة الفريق الأولى بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة

استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بهتافات التشجيع والتصفيق لدى حضوره لملعب "سانت جيمس بارك" من أجل حضور لقاء الفريق الأول أمام فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأصبح "الرميان" رئيسًا جديدًا للنادي الإنجليزي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن سابقًا الاستحواذ بنسبة 100 % على نادي نيوكاسل الإنجليزي، وحظي بتفاعل كبير وتداول واسع من قِبل المواطنين.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤخرًا بيع النادي إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة بي. سي. بي كابيتال بارتنرز، وآر. بي سبورتس آند ميديا.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، فيما تم تعيين أماندا ستافيلي بي. سي. بي كابيتال بارتنرز عضو مجلس إدارة، وجيمي روبن ممثل الشركة الأخرى.