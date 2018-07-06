مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"‏مريس بالضالع"

عقب إفشال عملية تسلل للمليشيا ‏بمواقع الرحبة والصلول بـ"‏سون"

قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، ‏خلال ‏معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس ‏شمالي محافظة الضالع الجنوبية.

وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين ‏الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في ‏القطاع ‏الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون، ‏الواقعة غربي مريس.

وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا ‏تَكبّد فيها الانقلابيون ‏خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين ‏تَمَكّن ‏الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال ‏الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ ‏الرحبة ‏والصلول.