مواطن يتهم مستشفى خاصاً بالطائف بحجز مولوده وإلزامه بـ16 ألفاً.. و"الصحة": نحقق

طالب بالتأكد من طبيعة حقنة معطاة لزوجته وقال: الحجة ضيق تنفس وتبين أنه بلا أمراض

اتهم مواطن مستشفى خاصاً بالطائف، باحتجاز مولوده أكثر من نصف يوم دون تحويله ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال، بحجة أنه يعاني من ضيق في التنفس، وقام بإيداعه بقسم الحضانة.

وتفصيلاً؛ روى المواطن شبّاب العتيبي، معاناته مع المستشفى الخاص بمحافظة الطائف؛ حيث قال: "دخلت زوجتي المستشفى الخاص ظهر الخميس الماضي، وأجريت لها عملية قيصرية، غير أن المولود تم تحويله إلى قسم الحضانة بذات المستشفى، وسط تكتّم من الأطباء على الحالة عند سؤالهم لساعات، وبعد إلحاح للاطمئنان على طفلي وجدت أنه على أجهزة التنفس؛ ليؤكد الطبيب حينها أنه يعاني من سرعة في التنفس وضيق، على حد قوله.

وأضاف: "حاولت مراراً وتكراراً نقله وتحويله إلى مستشفى الولادة والأطفال بالطائف، غير أن المستشفى الخاص رفض في البداية، بداعي أن سيقدّم له العلاج، ولم يتم تحويله إلا مع ساعات الفجر في اليوم الثاني".

وتابع: "عند وصول طفلي إلى مستشفى الولادة والأطفال بالطائف، أول إجراء قام به الأطباء هو نزع جهاز الأوكسجين عن الطفل، ليتبين أنه لم يكن يعاني من أي مرض ولله الحمد، وقد غادر المستشفى".

ولفت الأب إلى أنه مطالب من المستشفى الخاص بدفع أكثر من 16 ألف ريال، على الرغم من أن المستشفى كاد أن يدخل طفله إلى وضع حرج لولا إلحاحه لنقله إلى مستشفى حكومي.

وطالب المسؤولين في "صحة الطائف" بفتح تحقيق مع المستشفى الخاص وطاقمه الطبي الذي أجرى العملية القيصرية والتأكد من الإبرة التي أعطاها المستشفى ذاته لزوجته قبل ولادتها بخمسة أيام، بداعي تقوية الرئة عند المولود.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، قائلاً: "إشارة إلى استفساركم وبناء على شكوى والد الطفل فقد وجه مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني بإحالة أوراق وملف المريض لإدارة المتابعة للتحقيق والتقصي، كما وقف فريق إدارة الالتزام على وضع المريض وملفه الطبي بالمستشفى الخاص، واتضح بشكل مبدئي أن الأم حضرت للمستشفى برفقة زوجها للولادة، وتم إفهام الزوج وتوقيعه على الإجراء الطبي للأم في غرفة الولادة والتكلفة المحددة للولادة، وبناءً على طلب والده أحيل طلب تحويل لمستشفى الأطفال بعد اكتمال الولادة والوقت المستغرق كان ضمن الإجراء المتبع للإحالة للحالات المستقرة، وجارٍ تقصي كل التفاصيل، واتخاذ الإجراء اللازم حيال ما تم من إجراءات".