رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولة ميدانية بشرورة

شملت 50 محلاً.. وتكثيف الرقابة على عمل المنشآت التجارية

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، من خلال جولات مكثفة خلال هذه الأيام على عددٍ من الموقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي، بأنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة ومشددة نظرًا لازدياد الحالات في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أكثر من 50 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل عدد(17) مخالفة عدم لبس كمام وعدم وجود تطبيق "توكلنا"، وكذلك السماح لأشخاص بدخول المطاعم والمحال التجارية من دون التقيد بالإجراءات المطلوبة، وكذلك إنذار عددٍ من المحال لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.