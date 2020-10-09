هنا موقعه وهكذا يتشكل.. شاهد "مجسم القبة المعمارية التحفة" بالمدينة

بصمة إيجابية من التصميم الإبداعي والفريد تكشف عن تفاصيله "الأمانة"

تعمل أمانة المدينة المنورة، على تنفيذ مجسم جمالي بأحد أهم الميادين الواقعة بطريق المطار مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز؛ سعيًا من أمانة المنطقة لتحسين الميادين وتنفيذ المجسمات الجمالية وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته؛ حيث يعد المجسم تحفة معمارية من ناحية الفكرة والتصميم والتنفيذ.

وكشفت أمانة المدينة المنورة عن مجسم (القبة) المزمع تنفيذه في ميدان المطار؛ حيث يتكون المجسم من 17 قوسًا متداخلة؛ 12 منها داخل الدوار، و5 خارج الدوار بارتفاعات داخلية تبدأ من 1.6 متر وحتى 20 مترًا. وتعد الارتفاعات الداخلية ثابتة بمقدار 6 أمتار تقريبًا، وقد تم تصميم الإنارة داخل المجسم بحيث يمكن تغيير برمجتها حسب الألوان المطلوبة؛ تماشيًا مع المناسبات والمواسم والفعاليات في المدينة المنورة.

وبيّنت أمانة المنطقة أنه تم البدء بتهيئة الموقع في ميدان المطار، وتجري أعمال توريد الأقواس وتركيبها ومن ثم اعتماد عينات الإنارات للمجسم الجمالي؛ موضحة أن بناء مثل هذه المعالم الدائمة في المدينة المنورة تعطي بصمة إيجابية بسبب التصميم الإبداعي والفريد من نوعه بالمنطقة، بالإضافة إلى الإضافات المميزة الأخرى التي ستسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة وإﺛﺮاء الحس الفني ﻓﻲ الميادين العامة.