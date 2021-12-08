أهمها النوم والتغذية .."الصحة الخليجي" يصحح مفاهيم مغلوطة حول تقوية الجهاز المناعي

حذر من السهر لحماية الخلايا المقاومة للعدوى وطالب بممارسة الرياضة وتجنب التدخين

قدم مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على تويتر(@GHC_GCC) ملفًا إرشاديًا أخذ عنوان ( خط دفاعك الأول) تم التركيز من خلاله على كيفية تقوية الشخص لمناعة جسمه.

وشدد الملف الإرشادي على أهمية الجهاز المناعي من حيث وقايته من الأمراض والمشاكل الصحية، وتحسين صحته ورفع جودة حياته، وتمكينه من التمتع بجسم صحي قوي قادر على مكافحة الأمراض، وتقليل حدة مضاعفات وضرر الأمراض المُعدية على جسدك.

فيما تطرق لطرق زيادة قوة الجهاز المناعي وذلك بتجنب التدخين وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل الإجهاد والتوتر، وأخذ وقت كافٍ من النوم، والالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، والحرص بالوقاية على تجنب العدوى من الأمراض.

وشدد الملف على أن النوم الجيد يساعد على إطلاق مواد يحتاج إليها الجسم بشكل أكبر في حالة العدوى أو الالتهابات أو عند التعرض للضغوطات. حيث إن السهر يقلل الأجسام المضادة والخلايا المقاومة للعدوى.

واختتم الملف صفحاته بتصحيح عدة معلومات مغلوطة شائعة في المجتمعات حول المكملات الغذائية والنوم واستخدام الأعشاب.