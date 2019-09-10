بنك التنمية الاجتماعية يكشف عن المدة المسموحة للمقترضين بأخذ قروض أخرى

يقدم حزمة من المنتجات الموجهة إلى شريحة ذوي الدخل المنخفض

كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن سماحه لمن أمضى ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق تمويله لدى البنك، أن يتقدم بعد استيفائه الشروط على قروض منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء بنك التنمية الاجتماعية في "تويتر" إنه "في حال كان المتقدم غير موظف حكومي فلابد من إحضار كفيل يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن تسمح له التزاماته المسجلة بالكفالة"، مشيراً إلى أنه في حال تعثر المقترض عن السداد يتم الرفع لجهة عمل الكفيل؛ ليتم الحسم من قبلهم والتحويل لصالح القرض.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي، والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، مثل تمويل الأسرة والزواج والترميم؛ حيث بإمكان الموظف الحكومي الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، أو كفالة شخصين دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول وأن تسمح التزامات المقترض المسجلة في الاقتراض.