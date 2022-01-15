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إجمالي الإصابات أكثر من 15 مليون حالة والوفيات 151.899 شخصًا

الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة

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سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.



ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.



وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.