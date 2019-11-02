سفوح الجبال وقممها بمكة الملاذ الأخير للمخالفين .. الحملات الأمنية أربكتهم

حراج الكعكية بات مرتعاً خصباً لهم عبر العمل الذي وفّره لهم بنو جلدتهم

اتخذ عددٌ من المخالفين لنظام الإقامة والعمل سفوح الجبال وقممها ملاذاً لهم للهروب من قبضة رجال الأمن بالعاصمة المقدّسة وملاحقاتهم.

"سبق" وثّقت وجود المخالفين في سفوح الجبال المطلة على حراج الكعكية وانتشارهم فيها، وأسهم في ذلك قيام بني جلدتهم بتوفير فرص عمل لهم في الحراج بشكل يومي؛ ما جعله مرتعاً خصباً لهم، ولقرب مكان هروبهم في حال مشاهدتهم إحدى دوريات الجهات الأمنية.

وأصبحت العمالة ترصد وتتابع المركبات الأمنية حال قدومها إلى الموقع، فتقوم بإشعار المخالفين الآخرين الذين يبادرون على الفور بصعود سفوح الجبال المرتفعة والانتظار حتى تغادر الجهات ذات العلاقة، ومن ثم العودة إلى ممارسة أعمالهم بالتواطؤ مع بني جلدتهم.