متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة

تباشر ارتفاع الحرارة وما يرافقها ومهيأة للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.



يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.