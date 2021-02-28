"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تشمل 5 محافظات

قال: مصحوبة برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.