القصيم .. جولة ميدانية في بريدة تضبط 500 مادة للتبغ ومشتقاته

شملت 36 متجراً وعاقبت ثلاثة مخالفين ودوّنت تعهدات بعدم التكرار

نفّذت لجنة مكافحة التبغ بالقصيم، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، في مدينة بريدة، وشهدت ضبط قرابة 500 مادة للتبغ وصناعاته.

وأوضحت "صحة القصيم" قائلة: إن الجولة شملت 36 متجراً لبيع التبغ ومشتقاته، حيث تم ضبط عدد من منتجات التبغ وإيقاع ثلاث عقوبات على متاجر مخالفة، وأخذ التعهد على عددٍ من المنافذ المخالفة بما يضمن عدم تكرارها.