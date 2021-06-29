مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح

وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد.
لتدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة
وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد.