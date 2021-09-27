وزير الخارجية يتلقى دعوة من نظيره الإماراتي لحضور منتدى "صير بني ياس"

"الخريجي" تسلّمها نيابة عنه من الشيخ نهيان بن سيف في ديوان الوزارة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، دعوة من أخيه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لحضور النسخة 12 من منتدى "صير بني ياس" السنوي.

وتسلم الدعوة نيابةً عن سمو الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان له في ديوان الوزارة بالرياض.