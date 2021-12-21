"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب وموجة باردة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة مع تكوُّن للصقيع. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.