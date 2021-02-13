الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

مجموع حالات الشفاء يصل إلى 326780 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 345605 إصابات، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1001 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 3589 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 326780 حالة.