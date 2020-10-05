وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً بوزير خارجية آيسلندا

"الجبير" تلقى مكالمة من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية آيسلندا غودلاغور ثور ثوردارسون.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى "الجبير"، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وتضمن الاتصال، استعراض عدداً من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.