فيديو مروع.. من "طائرة ورقية" إلى أغرب إنقاذ على "ظهر صديق"

في واقعة سقوط طفل هندي من ارتفاع 3 طوابق

بفضل عناية الله، نجا طفل هندي من موت محقق حين سقط من ارتفاع ثلاثة طوابق؛ لكن شاءت الأقدار أن يكون ظهر صديقه سبباً في حمايته من اصطدام مميت بالأرض.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم الأحد الماضي، في أحد شوارع مدينة بوساد بولاية ماهاراشترا غربي الهند، حين كان الطفل سوابنيل جاغر، يلعب بطائرة ورقية مع صديقه؛ لكن الطائرة عَلِقت بأنبوب الصرف الصحي الممتد على الجدار الخارجي لأحد المنازل حتى السطح.

وبسرعة تسلق جاغر أنبوب الصرف، حتى وصل سطح المنزل، وتمكن من تخليص الطائرة الورقية وألقاها لصديقه، الذي أسرع ليلتقط الطائرة، وفي تلك اللحظة، فقَد جاغر توازنه وسقط من ارتفاع 13 متراً نحو الأرض، فيما كان صديقه ينحني على الأرض ليتلقط الطائرة، وهنا هبط جسد جاغر على ظهر صديقه، لينجو جاغر من موت محقق، ولم يصب أي من الصديقين.

والغريب حسب "الديلي ميل"، أن أسرتي الطفلين لم تصدقا روايتهما عن سقوط جاغر ونجاته على ظهر صديقه؛ لكن شريط الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بمنزل أحد الجيران أكدت الواقعة.

وعلّقت أم جاغر على ما حدث قائلة: "عناية الله أنقذت ابني.. لقد ولد من جديد".