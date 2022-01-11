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هطولات متوسطة من مساء أمس شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها

شاهد.. أمطار وحبات برد بالجوف وشعاب دومة الجندل نالت نصيبها

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شهدت منطقة الجوف أمطاراً متوسطة مساء أمس الإثنين شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها.

ورصدت عدسة "سبق" شعاب محافظة دومة الجندل التي تتميز بجمال تضاريسها الطبيعية، حيث نالت نصيبها من الأمطار المتوسطة، وسالت شعابها .

وشهد شمال المحافظة تساقط حبات البرد.