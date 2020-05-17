في ارتفاع يومي.. كندا تسجل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العامة: وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 76204 إصابات

سجلت كندا، اليوم الأحد، 107 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في ارتفاع للوفيات اليومية جراء المرض، مقارنة مع إحصائية أمس السبت التي بلغ فيها هذا المعدل 96 حالة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5595 إلى 5702 حالة.

ووفق روسيا اليوم: يشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة أمس السبت؛ حيث سجلت في البلاد 96 حالة، بعد أن بلغ هذا المؤشر في الجمعة 162 حالة.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1211، مقارنة مع 1175 في إحصائية السبت، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76204 بعد أن كان على مستوى 74993 حالة.