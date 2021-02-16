"الوثائق والمحفوظات" يوقّع اتفاقية مع جامعة الملك سعود

لإعداد برامج تدريبية تستهدف منسوبي مراكز الوثائق

وقّع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وجامعة الملك سعود ممثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لإعداد حزمة من البرامج التدريبية والتي تستهدف منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية؛ من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وفقاً للوائح الوطنية المنظمة للعمل الوثائقي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.



ومثّل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في التوقيع على الاتفاقية المدير العام للمركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، فيما مثّل جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسلمي.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث سيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وضع الأطر النظامية والفنية لهذا البرنامج التدريبي فيما تتولى جامعة الملك سعود بالتنسيق مع المركز وضع الخطط وإعداد الحقائب التدريبية وتقديم تلك البرامج للمتدربين عن طريق مختصين أكفاء وعلى قدر عالٍ من الاحترافية في مجال الوثائق.