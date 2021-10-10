معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح

تحضيراً لمنافسات الجولة الثامنة من الدوري

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.

ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.

ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".

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10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 07:38 PM

تحضيراً لمنافسات الجولة الثامنة من الدوري

معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.

ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.

ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".

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