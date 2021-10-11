انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 6 سوريين في عفرين

بينهم 3 مدنيين ومسلح

‬قُتِل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، على الموقع الإلكتروني للمرصد، أن التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل "جيش الإسلام" وعلى مقربة من سوق للخضار في المدينة.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من "جيش الإسلام" وشخصين لم تحدد هويتهما، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.

وبيّن "عبدالرحمن" أن الشرطة المحلية اعتقلت شابين يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير.

ويقيم في عفرين الآلاف من مقاتلين معارضين ومدنيين جرى إجلاؤهم من مناطق سورية عدة إثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل "جيش الإسلام" الذي كان يعد الأقوى في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة سابقاً قرب دمشق.