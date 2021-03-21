عم الزميل "أحمد العبدالله" في ذمة الله

يتلقى الزميل أحمد العبدالله التعازي في وفاة عمه "أحمد محمد الزهراني" الذي توفي صباح اليوم في مدينة الخرج بعد معاناة مع المرض ويتقبل العزاء في منزل المتوفى في مدينة الخرج وعلى جوال الزميل 055 985 5599.



وتتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة "الزهراني" في فقيدها وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.